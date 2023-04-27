في مياه الخليج.. فقدان وإصابة افراد طاقم سفينة إيرانية بحادث اصطدام

وأوضح الجيش في بيان: "السفينة التي ارتكبت المخالفة حاولت الهروب بعد الحادث، قبل أن يتم رصدها واحتجازها من قبل بحرية الجيش في بحر عمان".وفي وقت سابق، قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم "جزر المارشال" في خليج عمان.وأفاد الأسطول الخامس بأن السفينة تحمل اسم Advantage Sweet، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء".وشدّد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".