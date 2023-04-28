هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب شمال شرقي إيران

ونقلت وكالة "إرنا"، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن هزة ارضية الذي ضرب محافظة خراسان وقع في الساعة 2 و9 دقائق و1 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 10 و39 دقيقة و1 ثانية من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).وأكد المركز الإيراني أن الهزة الارضية وقعت على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كم جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 35.866 والطول 59.248.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، بأنه لم تصل حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال.يشار إلى أن إيران قد تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.