Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يتحدث عن مخاطر على الاقتصاد والأمن القومي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

القرن الأفريقي يواجه أسوأ "أزمة جفاف".. تحذيرات من تداعيات التغير المناخي

دوليات

2023-04-28 | 04:18
القرن الأفريقي يواجه أسوأ &quot;أزمة جفاف&quot;.. تحذيرات من تداعيات التغير المناخي
385 مشاهدة


السومرية نيوز – دوليات

أفادت دراسة علمية أن جفافاً قياسياً ضرب القرن الأفريقي نجم عن تضافر غير مسبوق لنقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، فيما اشارت أنه ما كان ليحدث لولا تداعيات انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.

وقالت شبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA)، التي تجري تقييماً فورياً للعلاقة بين العوامل الجوية القصوى وتغيّر المناخ، إن "تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية جعل احتمال حدوث الجفاف الزراعي في القرن الإفريقي أكبر بـ100 مرة"، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ نهاية عام 2020، تشهد دول القرن الإفريقي الأوسع (إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا والسودان) في شرق القارة الإفريقية، أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاماً.

تسببت المواسم الخمسة المتتالية التي انحسرت فيها الأمطار، في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير محاصيل، ودفعت بملايين الأشخاص إلى مغادرة مناطقهم بحثاً عن الماء والغذاء في أماكن أخرى.

وتفيد الأمم المتحدة أن 22 مليون شخص باتوا مهددين بالجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال.

وأشار العلماء الـ19 الذين شاركوا في إعداد الدراسة الصادرة الخميس، إلى أن التغير المناخي أثّر "بشكل طفيف على كميات الأمطار السنوية" الأخيرة في المنطقة، لكنه أثّر بشدّة على ارتفاع درجات الحرارة المسؤول عن زيادة حادة في النتح التبخّري الذي أدى إلى جفاف قياسي في التربة والنباتات.

وقالت عالمة المناخ الكينية المشاركة في إعداد الدراسة جويس كيموتاي في إحاطة عبر الهاتف، الأربعاء: "التغير المناخي هو الذي جعل الجفاف خطراً واستثنائياً إلى هذا الحدّ".

وفرضت شبكة (WWA) التي أسسها علماء مناخ متمرسون، نفسها، في السنوات الأخيرة، جراء قدرتها على تقييم التأثير القوي وغير المنتظم نسبياً، بين الأحوال الجوية القصوى من موجات قيظ وفيضانات وجفاف وغيرها، والتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

ونشرت نتائج الدراسة التي أجريت بشكل سريع من دون المرور بعملية المراجعة العلمية الطويلة، لكنها تشتمل على وسائل معتمدة من علماء آخرين، ولا سيما بيانات جوية ونماذج محاكاة مناخية، فيما ركزت الشبكة دراستها هذه المرة على ثلاث دول تعتبر الأكثر تأثراً، لا سيما جنوب إثيوبيا والصومال وشرق كينيا.

التغير المناخي ارتفاع دراجات الحرارة تونس جفاف أزمة اقتصادية
وتبين للشبكة أن التغير المناخي يغير بشكل متناقض موسمي الأمطار. فالموسم الأكثر وفرة بين مارس/آذار ومايو/أيار "يصبح أكثر جفافاً، والنقص في المتساقطات أكثر ترجيحاً بمرتين" مقارنة بالسابق، في حين أن "موسم الجفاف الصغير يصبح أكثر رطوبة".

لكن في السنوات الأخيرة "هذا الميل إلى الرطوبة في الموسم الصغير حجبته ظاهرة إل نينيا المناخية الدورية"، التي تخفض الأمطار المدارية والتي لا تتوافر أدلة إلى الآن على أنها أثرت على التغير المناخي البشري المنشأ.

وأكدت الشبكة أن مستوى المتساقطات هذا كان ليخضع المنطقة لظروف "جافة بشكل غير اعتيادي" في أسوأ الأحوال، أي عند مستوى أقل من درجة الخطورة الأولى لتصنيف الجفاف في التصنيف الأمريكي، لو لم يبلغ الاحترار العالمي 1,2 درجة مئوية حتى الآن مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وخلص العلماء إلى أن "الاضطرابات المناخية شرط ضروري لحدوث جفاف بهذه الخطورة"، وأضاف هؤلاء أن الوضع الحالي يصنف على أنه "جفاف استثنائي" وهو مستوى الإنذار الرابع والأخير على سلم التصنيف الأمريكي. وكان هذا الوضع غير مرجح في السابق إلا أن ثمة احتمالاً بنسبة 5% أن يتكرر سنوياً الآن.

فيما قالت مصلحة الأرصاد الجوية في إسبانيا بدورها، حسب ما نشرته إذاعة مونت كارلو، إنه "من المرجح أن تبلغ موجة الحر غير الاستثنائية هذه ذروتها يومي الخميس والجمعة"، متحدثة عن "درجات حرارة قصوى قريبة من تلك التي تسجل في مطلع يوليو/تموز، وأرقام قياسية معممة لشهر أبريل/نيسان".

فيما ارتفعت الحرارة إلى 38,7 درجة في قرطبة (جنوب) و37,8 درجة في إشبيلية، بحسب بيانات مصلحة الأرصاد الجوية التي عدلت توقعاتها بشكل طفيف بعدما كانت تحدثت عن 40 درجة في مطلع الأسبوع، وفي إشبيلية حيث وضعت المظلات في الخارج، يعاني الموظفون في الخطوط الأمامية من الحر الشديد.

فيما قال خوان بينيتو النادل البالغ من العمر 33 عاماً في عاصمة الأندلس: "الحر شديد جداً، نبحث عن الظل والماء في كل لحظة". من جهته قال روبن ديل كامبو المتحدث باسم الأرصاد الجوية: "بسبب شدته وطبيعته المبكرة" فإن الموجة التي تشهدها البلاد منذ الإثنين "تدخل في إطار تداعيات التغير المناخي"، مضيفاً: "من المحتمل أن يكون أبريل/نيسان 2023 أحد الشهري الأشد حراً" منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

في فالنسيا (شرق)، بينما كان بعض السياح سعداء بالذهاب إلى الشاطئ، أبدى السكان على العكس من ذلك قلقهم. وقال رامون كابانيال (66 عاماً) إنه يريد جعل أوساطه "يدركون أن ما نعيشه هو شيء يجب وقفه".

في هذا الإطار، تضطر السلطات الإسبانية إلى التكيف، واقترحت وزارة الصحة على المناطق التي تملك صلاحيات واسعة، أن تفعّل خطتها للحر المقررة في 1 يونيو/حزيران اعتباراً من 15 مايو/أيار، وتحدد هذه الخطط المستويات المختلفة للمخاطر بالنسبة للسكان خاصة المعرضين لمخاطر، بحسب درجات الحرارة.

فقد أعلنت سلطات مدريد الأربعاء تفعيل خطتها التي تنص خصوصاً على احتمال تكييف ساعات المدرسة، والتي عادة ما تطبق اعتباراً من يونيو/حزيران.

تكثفت موجات الحر الاستثنائية في السنوات الماضية في إسبانيا، الدولة الأوروبية الواقعة في مقدمة الدول التي تواجه تداعيات الاحتباس الحراري مع حوالى 75% من أراضيها، وتواجه مخاطر التصحر بحسب الأمم المتحدة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
Play
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-27
Play
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-27
Morning Live
Play
Morning Live
عمليات تحديد جنس الأطفال وأطفال الأنابيب - الحلقة ٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-27
Play
عمليات تحديد جنس الأطفال وأطفال الأنابيب - الحلقة ٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
جسر ديالى - الحلقة ٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-27
Play
جسر ديالى - الحلقة ٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-27
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
Play
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-25
Play
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-25
رزاق برو
Play
رزاق برو
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
Play
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-27
Play
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-27
Morning Live
Play
Morning Live
عمليات تحديد جنس الأطفال وأطفال الأنابيب - الحلقة ٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-27
Play
عمليات تحديد جنس الأطفال وأطفال الأنابيب - الحلقة ٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-04-27
ناس وناس
Play
ناس وناس
جسر ديالى - الحلقة ٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-27
Play
جسر ديالى - الحلقة ٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-27
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
Play
أطعمة نجفية شهيرة - حلقة ١ | الموسم 5
15:30 | 2023-04-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-25
Play
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-25
رزاق برو
Play
رزاق برو
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
لقطات
Play
لقطات
العراق الأغلى في أسعار المكالمات الهاتف النقال | Morning Live
13:00 | 2023-04-23
Play
العراق الأغلى في أسعار المكالمات الهاتف النقال | Morning Live
13:00 | 2023-04-23
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.