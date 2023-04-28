مقتل 7 أشخاص إثر سقوط صاروخ على حافلة ركاب في أوكرانيا

وقال أليكسي كوليمزين، عمدة مدينة دونيتسك، في تدوينة، إن "صاروخا أوكرانياً أصاب حافلة ركاب أثناء قصف مدينة دونيتسك ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص"، وفقا للبيانات الأولية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل متواصل ويومي الأحياء السكنية والمدنية والبنى التحتيتة في عموم أرجاء مدينة دونيتسك وضواحيها.