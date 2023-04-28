رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة قتلى المدنيين في السودان

وذكر بيان للنقابة، أن "68% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات (التي حصرتها النقابة) متوقفة عن الخدمة"، موضحة أن "59 مستشفى أساسياً من أصل 86 في العاصمة (الخرطوم) والولايات، متوقفة عن الخدمة، بينما يعمل 25 مستشفى بشكل كامل أو جزئي".وأشارت إلى أن المستشفيات المذكورة "مهددة بالإغلاق نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات والتيار المائي والكهربائي"، مشيرة إلى أن "19 مستشفى تعرضّ للإخلاء القسري"، فيما تم "قصف نحو 15 مستشفى آخر"، مبينة أن "قوات عسكرية سيطرت على المعمل القومي للصحة العامة (استاك)"، فيما "تعرّض مستشفى الجنينة بدارفور وبنك الدم للنهب"، لافتة إلى أن "قوات عسكرية اعتدت على 6 عربات إسعاف ومنعت سيارات أخرى من نقل المرضى وإيصال الإمدادات الطبية"، دون الإشارة للجهة التي تتبع لها تلك القوات.ورغم توافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليلة 24 أبريل/نيسان الجاري على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية، وتجديدها مرة أُخرى ليلة الخميس، إلا أن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت مجدداً، صباح الجمعة.