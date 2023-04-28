"شأن داخلي".. طالبان ترد على الامن الدولي بخصوص حظر عمل الافغانيات

وتبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع الخميس قرارا يدين بشكل خاص توجه سلطات طالبان في مطلع نيسان/أبريل إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان: "انسجاما مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تاثير له على الدول الخارجية".منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، زادت حركة طالبان تدريجًا التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء.وأضافت الوزارة: "نبقى ملتزمين بضمان كل حقوق النساء الأفغانيات، مع التأكيد على أن تنوع الآراء يجب أن يُحترم وأن لا يُسيّس".ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، زادت حركة طالبان تدريجًا التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء.