السودان.. عودة الاشتباكات العنيفة وحركة مكثفة للطيران

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت نقابة أطباء السودان أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 387 شخصا والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات.وأوضحت في تقريرها رقم 14 منذ بدء الاشتباكات، أنّه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل وسوء الوضع الأمني في البلاد.وفي وقت سابق أيضا، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تعرض إحدى طائرات الإجلاء لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي إصابات.ونشرت القوات المسلحة السودانية صور طائرة الإجلاء التركية المستهدفة لدى هبوطها بقاعدة وادي سيدنا العسكرية، واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف الطائرة، لكن الناطق باسم الدعم نفى لاحقا تورط قواته في الواقعة.وحمّل المسؤولية بالكامل "لمن يحاولون إلصاق التهم بقواتنا لتخريب علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وفي كل مرة يتم نسف مخططاتهم الدنيئة بإظهار الحقائق"، على حد قوله.