تحديد موعد فتح السفارتين الإيرانية والسعودية

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، إنه "سيتم إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران "في الأيام القليلة المقبلة".ولم يذكر عبد اللهيان موعدا محددا لإعادة فتح سفارتي البلدين، اللذين اتفقا في مارس/ آذار على استئناف العلاقات.