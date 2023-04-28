واشنطن تتحدث عن "تغيير قواعد اللعبة" في تايوان

وقال غيلداي خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "أول غواصة كبيرة لدينا الآن قبالة سواحل كاليفورنيا، ويتم اختبارها بنجاح كبير، ستتبعها خمس غواصات مسيّرة إضافية ولديهم القدرة على زرع الألغام سرا، وهذا سيغير قواعد اللعبة".وبذلك أجاب عن سؤال أحد أعضاء الكونغرس، حول الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها الآن لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني في تايوان.