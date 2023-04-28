السودان.. تطورات جديدة تخص الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الجمعة، عن السيطرة على على 90% من ولاية الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، "سيطرنا على 90% من ولاية الخرطوم وجميع المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمنة تماماً". ويشهد السودان منذ أيام، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.