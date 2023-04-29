إجلاء 65 مواطناً إيرانيا من السودان إلى جدة

وأوضح كنعاني في بيانه قائلا: "منذ بداية الاضطرابات في السودان، وضعت وزارة الخارجية الإيرانية مسألة الإجلاء الطارئ لـ 65 إيرانيا يعيشون هناك على جدول أعمالها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم نقل مواطنينا من الخرطوم بشكل آم إلى مدينة بورت سودان ومن هناك تم نقلهم إلى ميناء جدة".وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل هذه المجموعة من المواطنين من السعودية إلى إيران.