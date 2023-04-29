الأولى منذ 2011.. إبراهيم رئيسي سيزور سوريا قريباً

بحسب رويترز، فستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا، حليفتها الرئيسية في المنطقة، منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.من جانبها، قالت نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010.ذكرت المصادر للصحيفة أن زيارة الرئيس الإيراني ستستمر لمدة يومين، حيث سيجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي.*تحركات دبلوماسية بدمشقتأتي هذه الزيارة مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية، لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وذلك بعد زيارتين أجراهما وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، إلى جدة والقاهرة في أبريل/نيسان الجاري، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.كما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق، الثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وناقش معه الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم بعودة دمشق لمحيطها العربي.وجاءت زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض، ووسط أحاديث عربية رسمية عن أهمية عودة سوريا إلى "محيطها العربي".وتم تجميد عضوية النظام السوري في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، وتأتي تلك التطورات قبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض.