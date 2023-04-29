بدءا من اليوم.. كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان

وحسب بيان نشرته وكالة "يونهاب"، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها رفعت "مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من السفر الحكومي ذي المستويات الأربعة، اعتبارا من الساعة 0:00 يوم 29 من أبريل".وقال البيان: "من الضروري منع الزيارات والإقامة في السودان نظرا لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني هناك، وسط تزايد عدد الضحايا واللاجئين بسبب الأعمال العنيفة بين الجيش السوداني والمجموعة شبه العسكرية المعارضة".وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أجلت رعاياها من السودان بعد مرور 10 أيام على بدء الصراع بين الأطراف السودانية، وذلك عن طريق طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكورية، من طراز "KC-330".وفي الـ25 من أبريل وصل 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى قاعدة سيئول الجوية في مدينة سيونغنام، جنوب سيئول مباشرة، حيث كان في استقبالهم وزير الدفاع لي جونغ-سوب والنائب الثاني لوزير الخارجية لي دو-هون ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال جيونغ سانغ-هوا إضافة إلى عائلاتهم.