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عقوبتها تصل الإعدام.. 10 أمور طبيعية لكنَّها محظورة في كوريا الشمالية!

دوليات

2023-04-29 | 03:31
عقوبتها تصل الإعدام.. 10 أمور طبيعية لكنَّها محظورة في كوريا الشمالية!
2,142 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تعتبر كوريا الشمالية البلد الأكثر انغلاقاً وسرية في العالم، لكنَّ ذلك لا يعني أنَّنا لا نعلم أي شيء عنها، فهناك كثير من القصص عن قوانين كوريا الشمالية التي أقل ما يمكن وصفها بالرهيبة، لأنها تسلب الحقوق الأساسية لشعبها وتفرض عليهم بعض القواعد الشمولية الغريبة.

والأمر لايقتصر على مواطني تلك الدولة فلو قررت أن تزورها يوماً ما، فكونك أجنبي قد تطالك العقوبات في كوريا الشمالية على افعال قد تعتبر تافهة جداً ولا تخطر على بال أحد مثل تحدثك لمواطن كوري شمالي دون إذن الحكومة، إليك 10 أمور طبيعية لكنَّها محظورة في البلد "المنغلق".

1- الأفلام والموسيقى الأجنبية محرمة في ظل قوانين كوريا الشمالية

لا يُسمح لمواطني كوريا الشمالية بالاستماع إلى الموسيقى الأجنبية أو مشاهدة الأفلام الأجنبية، حيث يعتبر كلاهما من الأنشطة الإجرامية، في عام 2015، أصدر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مرسوماً يقضي بإتلاف جميع شرائط الكاسيت والأقراص المدمجة التي تحتوي على أغانٍ كانت الدولة قد حظرتها.
 
كوريا الشمالية


كما أن العقوبات يمكن أن تتراوح بين السجن في معسكرات الأعمال الشاقة أو الأعدام، بحسب بلد المنشأ لتلك الأفلام، قد تؤدي مشاهدة فيلم أمريكي إلى الإعدام، بينما قد تؤدي مشاهدة فيلم هندي إلى السجن، علاوة على ذلك، قد يؤدي توزيع المواد الإباحية إلى عقوبة الإعدام.

وفي كوريا الشمالية، لا يوجد سوى 3 قنوات تلفزيونية، وتتحكم الحكومة في كل المحتوى، اثنتان من هذه المحطات متوفرتان فقط في عطلات نهاية الأسبوع، بينما تتوفر المحطات الأخرى في المساء.

2- لا يُسمح بقصات الشعر للرجال والنساء، سوى التي وافقت عليها الحكومة مسبقاً
يمكن لجميع الرجال والنساء القيام بواحدة فقط من قصات الشعر المعتمدة من الحكومة، وتسريحات الشعر الأخرى محظورة.
 
كوريا الشمالية


قدّم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا القانون في عام 2013 ولم يُدرج تسريحة شعره في هذه القائمة؛ لأنه أراد أن يبقيها فريدة، ولا يمكن لأي شخص أن يجرؤ على نسخ تصفيفة شعره، ومن المفترض أن تظهر المرأة المتزوجة بقصات شعر أقصر من المرأة غير المتزوجة.

ولا يُسمَح للرجال بالحصول على شعر أطول من 5 سم، والشعر المنتصب الشائك "السبايكي" والمصبوغ محظوران؛ لأنَّهما لا يُعتَبَران "نمط شعر اشتراكي".

وإذا ما حصل شخص على قصة شعر ليست على القائمة المعتمدة، فإنَّه بذلك يعبِّر عن سلوك مناهض للاشتراكية، ويعرض نفسه للعقوبة.

3- لا يمكنك الاتصال بأي أحد خارج كوريا الشمالية

يعتبر إجراء مكالمات دولية جريمة بحسب قوانين كوريا الشمالية، لذلك لا يمكن للمواطنين المحليين إجراء مكالمات دولية أو حتى لأجنبي موجود في البلاد، تسمح جميع بطاقات SIM المحلية بإجراء المكالمات داخل الدولة فقط.

أُعدِمَ مدير أحد المصانع في مقاطعة بيونغان الجنوبية رمياً بالرصاص في أحد الاستادات أمام 150 ألف متفرج، في أكتوبر/تشرين الأول 2007، كانت الجريمة هي إجراء مكالمات هاتفية دولية.

وكان لديه على ما يبدو 13 هاتفاً في قبو مصنعه بهدف إجراء مكالمات دولية، وقد قُتِلَ 6 أشخاص، وأُصيبَ 34 آخرون حين وقع حادث تدافع عند مغادرة الحشود للاستاد.

4- كوريا الشمالية بلا إنترنت "حقيقي"

لا يمكنك استخدام شبكة الإنترنت الدولية في كوريا الشمالية، ولدى الحكومة ضوابط صارمة على الإنترنت، وتسمح لقلة مختارة من المسؤولين الحكوميين والعلماء والطلاب بالوصول إليها، لكن بالنسبة لأي شخص آخر، تتحكم الحكومة في كيفية استخدام الإنترنت، ولديها شبكة خاصة تديرها الدولة تُعرَف باسم "Kwangmyong" (كوانغ ميونغ).
كوريا الشمالية


يُنظَر إلى شبكة الإنترنت باعتبارها تهديداً للحكومة الكورية الشمالية؛ لأنَّها أداة يمكن استخدامها لربط الناس في مختلف أنحاء العالم، وتسمح بتشارك المعلومات وتبادل الأفكار.

وهذا أمر لا تريد حكومة كوريا الشمالية أن يحصل مواطنوها على إمكانية الوصول إليه. بل ويُقيَّد المواطنون أيضاً في قدرتهم على استخدام هواتفهم. إنَّهم يريدون إبقاء مواطنيهم معزولين عن بقية العالم.

5- الابتسام في هذا التاريخ عقوبته قد تصل للإعدام

من المخالف للقانون أن يبتسم الكوريون الشماليون يوم 8 يوليو/تموز، وهو يوم الذكرى السنوية لوفاة "كيم إل سونغ" جد الرئيس الحالي لكوريا الشمالية.

ومن ينتهك من المواطنين هذا القانون، يمكن إرساله إلى معسكرات الاعتقال أو حتى دفع حياته ثمناً لذلك.
كوريا الشمالية


وفي الذكرى العاشرة لوفاة "كيم جونغ إيل"، والد رئيس كوريا الشمالي الحالي، طُلب من الكوريين الشماليين الدخول في فترة حداد لمدة 11 يوماً، والالتزام بالعديد من المحظورات التي فرضتها الحكومة، مثل الضحك وشرب الكحول والمشاركة في الأنشطة الترفيهية، وفقاً لما قاله مواطن كوري شمالي.

وقال ذلك الموطن "في الماضي كان العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يشربون الخمر أثناء فترة الحداد يُعتقلون ويعاملون كمجرمين. لقد تم أخذهم بعيداً ولم يرهم أحد مرة أخرى".

وقال مصدر آخر إن الشرطة المحلية أُبلغت أيضاً بأن تبقى متيقظة لأي شخص "لا يظهر وهو حزين على النحو المناسب".

6- لا يُسمح بالتقاط الصور أو حتى التحدّث إلى السكان المحليين دون إذن حكومي
إذا كنت أجنبياً وتزور كوريا الشمالية، وحاولت التحدث إلى شخص ما أو التقاط صورة له، فمن المحتمل أن يهرب منك.

في الواقع، يُمنع التقاط صور لأي شيء من حولك. سيوقفك الموظف الحكومي الذي يرافق جميع الأجانب. خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشياء العسكرية، التي توجد تقريباً في كل مكان هناك، وإذا قمت بتصوير الحياة الكورية وراء الكواليس. ربما يتم اتهامك بالتجسس.

هناك قيود صارمة تفرضها البلاد على التصوير. ويجب أن تطلب الإذن من المرشدين قبل التقاط أي صورة. ويمنع التقاط صور لضباط الجيش والمطارات ومواقع البناء والمباني الحكومية، وأي مكان لم يتم الإعلان عنه موقعاً سياحياً.
 
كوريا الشمالية


ويمكن أن تؤدي مخالفة قوانين كوريا الشمالية بما يتعلق بالسياحة، إلى تعريض حياتك وحياة مرشدك لخطر شديد. إذا تم الإمساك بك تفعل شيئاً غير قانوني، فقد يتم اتهام مرشدك بأنه متآمر من خلال "مساعدتك" في التجسس على الدولة. بسبب هذا الفعل من الخيانة.

7- مغادرة كوريا الشمالية عقوبتها السجن أو الأعدام لجميع عائلتك

لا يمكن لمواطني كوريا الشمالية السفر لأي مكان أو مغادرة البلاد لأي سبب كان، إلا بإذن مسبق وموافقة الحكومة، ومخالفة ذلك يعتبر جريمة، عقوبتها السجن أو الإعدام إذا تم الإمساك بك وأنت تحاول الهرب.
 
كوريا الشمالية


أما الأشخاص القليلون الذين يتمكنون من الهرب دون الإمساك بهم، فهم يُعرّضون عوائلهم في كوريا الشمالية للعقوبات القاسية.
من قوانين كوريا الشمالية أيضاً قانون اسمه "ثلاثة أجيال من العقوبة". فإذا ارتكبت جريمة، فإن أطفالك وأحفادك سيتلقون العقوبة أيضاً، والتي غالباً ما تكون السجن مدى الحياة.

أما الأطفال الذين يُولدون في السجن فتتم تربيتهم كسجناء لأن "دماءهم مذنبة". صدر هذا القانون عام 1950، وكان من المفترض أن يقضي هذا القانون على سلالة الكوريين الشماليين المعادين للثورة بعد الحرب.

8- ارتداء السراويل الجينز ممنوع بقرار من الرئيس

بقرار من رئيس كوريا الشمالية، فإن ارتداء السراويل الجينز الضيقة ممنوع، لأنَّها تشبه شكلاً من أشكال الحضارة الغربية. وانتهاك هذا القرار يؤدي بكم إلى المحكمة، وهناك يتعيَّن عليكم الاعتراف بجرائمكم تحريرياً.

ولن يُطلَق سراحكم إلا حين يجلب لكم أحدهم شيئاً لائقاً لترتديه، وسيتم إخطار أرباب عملكم بذلك. وينطبق الأمر نفسه على صباغة الشعر وثقب الجسد (Piercing). حتى أنَّ دوريات الشرطة، في مدينة "شونغ جين" تستهدف المناطق الشهيرة لتجمُّع الشباب لمحاولة الإمساك بالأشخاص متلبِّسين بجرائمهم.

9- جميع الأديان ممنوعة ولا يُسمح بأي كتاب ديني

كوريا الشمالية هي دولة ملحدة بالكامل رسميا. والممارسات الدينية والكتب الدينية ممنوعة. في الأشخاص الذين يوزعون كتباً دينية يتم إعدامهم في الأماكن العامة. في عام 2014 ، سُجن الأمريكي جيفري فاول لمدة 5 أشهر؛ لأنه نسي الكتاب المقدس في حمام أحد المطاعم.

10 – أخذ صورة الرئيس عقوبته السجن مدى الحياة

ربما لا تسمح كل الحكومات في العالم بانتقادها أو انتقاد قيادتها، لكن الموضوع مختلف جداً في كوريا الشمالية، فأي تصرف ولو عن غير قصد يمس رئيس كوريا الشمالية، قد يُعتبر إهانة عقوبتها الإعدام.
 
كوريا الشمالية



تم إعدام وزير الدفاع الكوري الشمالي "هيون يونغ تشول" عام 2015 بمدفع مضاد للطائرات أمام أكثر من 100 شخص؛ لأنه نام خلال اجتماع حضره رئيس كوريا الشمالية.

وينطبق هذا على كل الزائرين أيضاً. يُطلب من السياح، الانحناء رسمياً ووضع الزهور في مناسبة أو اثنتين أمام تماثيل رؤساء كوريا الشمالية السابقين.

وبسبب سرقة ملصق دعائي للرئيس الكوري من الفندق، اعتُقِلَ الطالب الأمريكي أوتو وارمبير في مطار بيونغ يانغ الدولي حين كان بانتظار مغادرة كوريا الشمالية، اعتبرت كوريا الشمالية تصرف أوتو إهانة.

وكانت عقوبته السجِنَ، ثُمَّ توفي لاحقاً بعد إطلاق سراحه وهو في ما يُعرَف بـ"حالة إنباتية" في يونيو/حزيران 2017. (تشبه الحالة الإنباتية حالة الغيبوبة، غير أنَّه قد تبدو على المريض بعض مظاهر اليقظة مثل فتح العينين).

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