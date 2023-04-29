العراق في مراتب متأخرة.. ترتيب الدول العربية على مؤشر الاستعداد التكنولوجي

يفحص التقرير 17 من هذه "التقنيات الرائدة" - منها الذكاء الاصطناعي (AI) لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود حيوي، كما يسلط الضوء على الفوائد الاقتصادية المحتملة ويقيم قدرات الدول على استخدام هذه الابتكارات واعتمادها وتكييفها.وضم التقرير مؤشر الاستعداد التكنولوجي الرائد 2023، حيث صنفت 166 دولة على مستوى استعدادها لبدء استخدام التقنيات الرائدة مع المؤشرات الخمسة التالية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات والصناعة والبحث والتطوير والتمويل.وذكر التقرير بأن هذه التقنيات شهدت نموًا هائلاً في العقدين الماضيين. ففي عام 2020 بلغ إجمالي القيمة السوقية 1.5 تريليون دولار وبحلول عام 2030 ستتمكن من الوصول إلى 9.5 تريليون دولار. حيث استحوذت إنترنت الأشياء (IoT) التي تضم مجموعة واسعة من الأجهزة عبر قطاعات متعددة. ويتم توفير التقنيات في المقام الأول من قبل عدد قليل من الدول، ومنها أمريكا والصين ودول في أوروبا الغربية.وجاء العراق في مؤشر الاستعداد التكنولوجي لعام 2023 في المرتبة الـ 13 عربياً و107 عالمياً.إليكم نظرة في الانفوغرافيك أدناه على ترتيب الدول العربية ضمن مؤشر الاستعداد التكنولوجي الرائد لعام 2023: