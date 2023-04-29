بينهم طفل ذو 8 سنوات.. مخمور يقتل 5 من جيرانه في الولايات المتحدة

وقال الشريف غريغ كابير: تبين أنه من بين القتلى امرأتان وُجدت جثتاهما ملقاتين فوق طفلين لا زالا على قيد الحياة".يشار إلى أن "جميع الضحايا من هندوراس وبينهم طفل في الثامنة من عمره، ووقع الحادث في وقت متأخر من ليلة الجمعة في بلدة صغيرة في كليفلاند، بمقاطعة سان هاسينتو بولاية تكساس".وقال كابير في تصريح لمحطة KTRK المحلية: "في رأيي، كانوا يحاولون فعلا حماية أطفالهم والحفاظ عليهم على قيد الحياة".وأضاف أن "جميع القتلى تعرضوا للإصابة بالرصاص "من العنق إلى الأعلى، ويكاد يكون ذلك أشبه بأسلوب إعدام، وتركز في الرأس".هذا وتم تحديد هوية المشتبه فيه، وأنه مكسيكي، واسمه فرانسيسكو أوروبيز، ولا يزال متواريا عن الأنظار ويعتقد أنه مسلح.ويسود الاعتقاد عند المحققين أن "الضحايا طلبوا من الجاني، الذي كان مخمورا، التوقف عن إطلاق النار أثناء محاولتهم وضع طفل في سريره للنوم.. ليجيبهم الرجل: "أنا أطلق النار في فناء منزلي، وأفعل ما يحلو لي في مسكني".وتابع الشريف كابيرز أنه "بعد أن عاد كل طرف إلى منزله، "تسلل المسلح إلى منزل الجيران وبدأ في إطلاق النار"، حيث كان هناك ما مجموعه 10 أشخاص في المكان حينها".