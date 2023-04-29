اتهام أمريكي للطيارين الروس بمحاولة الاقتتال جوا في سوريا

وقال المتحدث بحسب ما أورد موقع "CNN"، إن "المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع نظرائهم الروس بشأن الأحداث الأخيرة، ورد الروس، لكن "ليس بطريقة تعترف بالحادث أبدًا"، مبينًا أن "الولايات المتحدة شهدت "ارتفاعًا كبيرًا" في الرحلات الجوية العسكرية الروسية العدوانية في سوريا هذا الشهر".واضاف إنه "منذ بداية شهر آذار الماضي، انتهكت الطائرات الروسية بروتوكولات عدم التضارب ما مجموعه 85 مرة، بما في ذلك التحليق قرب قواعد التحالف، والفشل في الوصول إلى خط عدم التضارب، وأكثر من ذلك، ويشمل ذلك أيضًا 26 حالة حلقت فيها طائرات روسية مسلحة فوق مواقع الولايات المتحدة والتحالف في سوريا".وأوضح المسؤول الأمريكي: "يبدو أنه متسق مع طريقة جديدة للعمل"، مضيفا أن "الطيارين الأمريكيين رفضوا الانخراط في المعارك ويلتزمون ببروتوكولات إجراءات تفادي التضارب".