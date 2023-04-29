الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بسرقة بنك الخرطوم

وقال الجيش، في بيان: "في إطار استمرار نهج المتمردين في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، قاموا بنهب فرعي بنك الخرطوم في سوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب بنك الخرطوم فرع شارع العرضة، إضافة إلى نهب عدد كبير من المحلات التجارية في بحري حتى المحطة الوسطى".في المقابل نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو لما قالت عنه القبض على "مُنفلتين متهمين بكسر بنك الخرطوم فرع سوبا شرق".وحول الوضع الميداني مساء السبت، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن "المتمردين" يستمرون في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان.وأشارت إلى أن "الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية في البلاد، مبينة أن جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور نجحت في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية في الولاية".