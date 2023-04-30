ولي عهد الأردن يتحدث عن لقائه الأول بخطيبته رجوة

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يشارك بجلسة ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات" الذي عقدته مؤسسة ولي العهد، ويؤكد ضرورة مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي #الأردن pic.twitter.com/wluapyR6Fj
— RHC (@RHCJO) April 29, 2023
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يشارك بجلسة ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات" الذي عقدته مؤسسة ولي العهد، ويؤكد ضرورة مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي #الأردن pic.twitter.com/wluapyR6Fj