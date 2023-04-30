صور وتفاصيل تُكشف لأول مرة من داخل البيت الأبيض ليلة اغتيال بن لادن

السومرية نيوز - دوليات



كشفت الولايات المتحدة عن صور لم تصدر من قبل لكواليس الأجواء العصيبة التي شهدها البيت الأبيض خلال واحدة من أكثر العمليات الخاصة الأمريكية إثارة في القرن الحالي، وهي عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والتي تمت قبل نحو 12 عاماً.







وقد التقط مصورو البيت الأبيض هذه الصور في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ويظهر فيها التوتر الواضح على أوجه كبار قادة أمريكا وهم يشاهدون عن بُعدٍ الجنود الأمريكيين أثناء عثورهم على زعيم تنظيم القاعدة واغتياله.



وتضمنت الصور التي نشرتها الصحيفة الأمريكية للمرة الأولى، الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما ونائبه في هذا الوقت جو بايدن وهيلاري كلينتون وكذلك مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، أثناء مشاهدتهم بالصوت والصورة تفاصيل تنفيذ عملية اغتيال بن لادن، الذي دخلت الولايات المتحدة أفغانستان خصوصاً بقواتها على مدار سنوات عديدة، لقتله بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول. نُشرت الصور بموجب قانون حرية المعلومات وبناء على طلب تقدمت به صحيفة The Washington Post الأمريكية إلى "مكتبة أوباما الرئاسية".وقد التقط مصورو البيت الأبيض هذه الصور في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ويظهر فيها التوتر الواضح على أوجه كبار قادة أمريكا وهم يشاهدون عن بُعدٍ الجنود الأمريكيين أثناء عثورهم على زعيم تنظيم القاعدة واغتياله.وتضمنت الصور التي نشرتها الصحيفة الأمريكية للمرة الأولى، الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما ونائبه في هذا الوقت جو بايدن وهيلاري كلينتون وكذلك مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، أثناء مشاهدتهم بالصوت والصورة تفاصيل تنفيذ عملية اغتيال بن لادن، الذي دخلت الولايات المتحدة أفغانستان خصوصاً بقواتها على مدار سنوات عديدة، لقتله بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وقعت عملية الاغتيال بعد 9 سنوات و8 أشهر تقريباً من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011، التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص، وعمدت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، فور وقوعها، إلى تحديد بن لادن وتنظيم القاعدة الذي شارك في تأسيسه متهمين رئيسيين في الهجوم.



وأعلنت الإدارة الأمريكية عن مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على بن لادن أو موته.



ومع ذلك، فقد استغرقت ملاحقة الولايات المتحدة لابن لادن واغتياله ما يقرب من 10 سنوات، وإن كانت عمليات الرصد وجمع المعلومات قد تكثفت على مدى أشهر قبل إصدار أوباما الأمر النهائي بتنفيذ العملية قبيل بضعة أيام فقط من اغتيال بن لادن.





وكشف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية آنذاك، أن أوباما بدأ العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية في سبتمبر/أيلول 2010، "على مجموعة من التقارير التي قادت للاعتقاد بإمكان وجود أسامة بن لادن بمجمع سكني في باكستان"، ثم تزايدت تقارير الاستخبارات كثافةً وتعززت توصياتها بتنفيذ العملية، فبدأ أوباما في منتصف شهر مارس/آذار، في رئاسة اجتماعات متوالية بشأن الأمر. وفي 29 أبريل/نيسان 2011، أعطى الأمر النهائي بتنفيذ عملية الاغتيال.



بعد أيام، ألغى البيت الأبيض جميع الجولات العامة للرئاسة في 1 مايو/أيار، ويكشف توثيق المصورين الرسميين للأحداث عن حضور أعضاء مجلس الوزراء وغيرهم في غرفة العمليات. وفي الساعة الـ1:22 بعد ظهر ذلك اليوم، أمر ليون بانيتا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ببدء العملية، وبحلول الساعة الـ3:30 مساء، كانت طائرات هليكوبتر تقل قوات أمريكية خاصة تقترب من المجمع في أبوت آباد بباكستان، الذي ذهبت الاستخبارات إلى أن بن لادن موجود فيه.



وبحلول الساعة الرابعة مساءً، "توافد فريق الأمن القومي لأوباما على غرفة العمليات مع الرئيس"، حسبما ذكرت صحيفة The Washington Post يوم السبت 29 أبريل/نيسان، و"كان مصور البيت الأبيض بيت سوزا حاضراً كذلك في الغرفة لالتقاط الصور". وكشف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية آنذاك، أن أوباما بدأ العمل مع وكالة الاستخبارات المركزية في سبتمبر/أيلول 2010، "على مجموعة من التقارير التي قادت للاعتقاد بإمكان وجود أسامة بن لادن بمجمع سكني في باكستان"، ثم تزايدت تقارير الاستخبارات كثافةً وتعززت توصياتها بتنفيذ العملية، فبدأ أوباما في منتصف شهر مارس/آذار، في رئاسة اجتماعات متوالية بشأن الأمر. وفي 29 أبريل/نيسان 2011، أعطى الأمر النهائي بتنفيذ عملية الاغتيال.بعد أيام، ألغى البيت الأبيض جميع الجولات العامة للرئاسة في 1 مايو/أيار، ويكشف توثيق المصورين الرسميين للأحداث عن حضور أعضاء مجلس الوزراء وغيرهم في غرفة العمليات. وفي الساعة الـ1:22 بعد ظهر ذلك اليوم، أمر ليون بانيتا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ببدء العملية، وبحلول الساعة الـ3:30 مساء، كانت طائرات هليكوبتر تقل قوات أمريكية خاصة تقترب من المجمع في أبوت آباد بباكستان، الذي ذهبت الاستخبارات إلى أن بن لادن موجود فيه.وبحلول الساعة الرابعة مساءً، "توافد فريق الأمن القومي لأوباما على غرفة العمليات مع الرئيس"، حسبما ذكرت صحيفة The Washington Post يوم السبت 29 أبريل/نيسان، و"كان مصور البيت الأبيض بيت سوزا حاضراً كذلك في الغرفة لالتقاط الصور".