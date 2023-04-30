وصول أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر الى السودان

وقالت الجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، بأن "الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن ثمانية أطنان، وضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال".يواجه الشعب السوداني وضعا مأساويا بسبب المعارك الدامية بين الجيش والدعم السريع والتي دخلت أسبوعها الثالث، وأدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف الذي يعانون من خروج معظم مستشفيات العاصمة عن الخدمة.