قتلى وجرحى من الشرطة التركية بانفجار في سوريا

أعلن مكتب والي شانلي أورفا جنوبي تركيا، مقتل شرطيين تركيين وإصابة 7 آخرين، في انفجار قنبلة بنقطة تفتيش للجيش التركي قرب تل أبيض في الشمال السوري.

وأوضح مكتب والي شانلي أورفا أن المتفجرات التي انفجرت، كانت ستستخدم بتنفيذ هجمات في تركيا.



هذا ووجهت السلطات التركية أصابع الاتهام إلى وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ الهجوم.