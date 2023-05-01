زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال قد تسبب في أضرار أو إصابات.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجات ضرب على بعد 131 كيلومترا شرقي مدينة بيتونج بإندونيسيا.وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 28.6 كيلومتر، في البداية عند خط عرض 1.3235 درجة شمالا وخط طول 126.3 درجة شرقا.