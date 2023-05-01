باراغواي.. انتخاب بينيا رئيساً جديداً للبلاد

وذكرت سلطات الانتخابات في البلاد، إن الرجل البالغ من العمر 44 عاما حصل على 42.8% من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.وتقدم بينيا، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية، بفارق 15 نقطة على منافسه من يسار الوسط إيفراين أليغري، 60 عاما، من تحالف "كونسرتاسيون"، وفقا لسلطة الانتخابات.ولم يخسر حزب بارتيدو كولورادو الانتخابات في باراغواي خلال الـ 76 عاما الماضية سوى مرة واحدة فقط، حيث خرج من السلطة خلال الفترة من 2008 إلى 2013.وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، تم أيضا انتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحافظين يوم الأحد. ووفقا لسلطة الانتخابات، فإن حزب كولورادو حافظ أيضا على أغلبيته في البرلمان.