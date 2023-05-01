"تحاول الهيمنة على العالم".. كوريا الشمالية توجه اتهاماً لواشنطن بشأن جارتها الجنوبية

وأشار كاتب المنشور تشوي خون إلى أن "نيتها "الولايات المتحدة" هي إيجاد "ذريعة مشروعة" لنشر الأصول الاستراتيجية الضخمة دون عوائق في المستقبل من خلال إضفاء الشرعية على نشر غواصة نووية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية".وقال إن هذه الخطوة توضح رغبة السلطات الأمريكية في الهيمنة على العالم، ومع ذلك، لافتا تشوي الانتباه، إلى أنه لا يجب على الولايات المتحدة أن تعتقد أن التلاعب بالمصطلحات يخفي الطبيعة الإمبريالية لسياساتها.بالإضافة إلى ذلك، اختلف المحلل مع الموقف القائل بأن نقل الغواصة الأمريكية إلى كوريا الجنوبية لن ينتهك الإعلان الخاص بوضع شبه الجزيرة الكورية كدولة خالية من الأسلحة النووية.واتهم واشنطن وسيئول بـ "التدمير المنهجي لنظام حظر الانتشار النووي" وتقويض الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.في اليوم السابق، وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية زيارة رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول للولايات المتحدة بأنها استفزاز وبادرة عدائية ضد بيونغ يانغ.