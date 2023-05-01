إيران تضع شرطاً لإعفاء الاباء من الخدمة العسكرية

وأفادت الهيئة بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وافق على إعفاء كل أب لديه 4 أبناء أو أكثر من الخدمة العسكرية الإلزامية، مبينة أن العفو يشمل أيضا من يتجاوز عمره الأربعين عاما ولديه 3 أبناء أو أكثر.يذكر أن الخدمة العسكرية في إيران إجبارية لكل شاب يتجاوز عمره 18 عاما وعليه أداء الخدمة لمدة عامين.