مؤشر الغذاء العالمي.. لبنان يعتلي الصدارة بأعلى نسب التضخم

وأصدر البنك الدولي الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي، والتي ‏تعطي لمحة عن نسَب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر ‏تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم. ‏وكشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ‏حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 70.6% من البلاد ‏ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل ‏المتوسّط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط ‏المرتفع قد شهدت نسَب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5 %، ‏كما وأنّ لدى بعضها نسَب تضخّم فاقت نسبة الـ10%.‏وبين التقرير أنّ 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع ‏تعاني من نسَب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر ‏أسعار الغذاء. ‏وأضاف أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في ‏أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا ‏اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وقد أشار ‏التقرير الى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي ‏هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقِص ‏نسبة التضخّم الإجماليّة) تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة ‏الإجماليّة في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في ‏التقرير.‏‏ ‏وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول ‏العالم في الفترة الممتدّة بين شهر شباط 2022 وشهر شباط ‏‏(فبراير)2023 (261% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم ‏أسعار الغذاء)، متفوّقاً على زيمبابوي (128%).‏‏ ‏أمّا بالنسبة الى ما خَصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة ‏التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة ‏المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 في المئة، ورواندا بنسبة ‏‏32 في المئة، ومصر بنسبة 30 في المئة.‏تجدر الاشارة الى أنّ نَسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام ‏المحققة بين شهر كانون الأول (ديسمبر) 2022 وشهر آذار ‏‏(مارس) 2023، وضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت ‏أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.‏