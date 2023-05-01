بعد 6 سنوات من التوقف.. قطر والبحرين تبحثان استئناف الرحلات الجوية

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن مصادر لم تسمها، أن الجهات المختصة تبحث حاليا عدد الرحلات والموعد المقترح للبدأ بتسيير الرحلات والذي يتوقع ان يكون 15 من الشهر الجاري.في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت الحكومة البحرينية أن طيران الخليج الناقل الوطني للجزيرة الخليجية قدم عدة طلبات لهيئة الطيران المدني في قطر لاستئناف الرحلات بين البلدين، دون أن تتلقى المنامة أي رد من جانب الدوحة.وكان توقف الرحلات الجوية، أحد آثار المقاطعة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/ حزيران عام 2017، عندما قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووضعت قائمة تضم عدة مطالب لإعادتها.واتهتمت الدول الأربع حينها قطر "بالمضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين".ثم دفعت السعودية باتجاه الصلح مع قطر، حتى تمكنت من استضافة "قمة العلا" قبل عامين، التي شهدت عودة العلاقات بين السعودية والإمارات ومصر مع قطر، لكن دون إعادة الأمور لنصابها بين الدوحة وجارتها البحرين.بعد قمة العلا أعادت السعودية العلاقات مع قطر مباشرة، فيما عقدت اجتماعات ثنائية في الكويت جمعت المسؤولين القطريين مع نظرائهم في الإمارات ومصر كل على حدة.لكن البحرين أعلنت أنها وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر لإرسال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائية في البحرين "لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا، إلا أن قطر "لم تستجب".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرت لجنة المتابعة القطرية- البحرينية أقرت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.