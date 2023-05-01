انقطاع للكهرباء وإلغاء 40 رحلة في مطار الفلبين

وقال مطار نينوي أكينو الدولي في بيان: "من المتوقع حدوث تأخيرات في الرحلات بسبب الانقطاع".وفي وقت لاحق أعلنت سلطات المطار، أن التيار الكهربائي أعيد إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار الفلبين الرئيسي، بعد انقطاع دام قرابة تسع ساعات أدى إلى إلغاء 48 رحلة طيران داخلية تابعة لشركة "سيبو باسيفيك".وأكدت شركة "سيبو باسيفيك" إعادة الكهرباء في صالة الوصول رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي.