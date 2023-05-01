بالقرب من أوكرانيا.. عبوة ناسفة تتسبب بخروج قطار روسي عن مساره

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام، إنّ "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات".وأضاف أنّ الحادث وقع على خط سكة حديد بين مدينة بريانسك وبلدة أونيتشا مؤكدا أن "خدمات الإنقاذ موجودة في المكان. حركة المرور معلّقة في هذا الجزء".من جهتها، أوضحت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية في بيان، أنّ النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها عن مسارها. وأضافت أنّ "وحدات إطفاء موجودة في الموقع".وأكدت الشركة أنّه إضافة إلى القاطرة، خرجت 7 عربات عن مسارها. ولكنّها لم تذكر إلى الآن وجود متفجّرات، مكتفية بالقول إنّ سبب الحادث "تدخّل من أشخاص خارجيين".وكانت روسيا قد شهدت أعمال تخريب طالت قواعد عسكرية ومراكز تجنيد تابعة للجيش وحتى سكك حديد، منذ بداية الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.ولكن هذه المرة الأولى التي يتمّ الإبلاغ فيها عن خروج قطار عن مساره منذ ذلك التاريخ.والإثنين، تضرّر خطّ توتّر عالٍ لنقل الطاقة، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد (شمال شرق)، حسبما أعلن الحاكم المحلّي، مشيراً إلى أنّه تمّ فتح تحقيق في "عمل تخريبي".في أوائل أبريل، اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أوكرانيا والغرب بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرّد المسلح.وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت السلطات الروسية إلى أن خطر الإرهاب قد ازداد. وبالتالي، تم إلغاء العديد من المناسبات العامة المقررة في أوائل شهر مايو للاحتفال بالأعياد الوطنية الكبرى، بسبب التهديدات التي تعتبر مرتفعة للغاية.