Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة تدخل على خط "أزمة السودان"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خدع أمريكا فوقع بمصيدة هولندا.. تفاصيل حياة "جاسوس روسي" مسجون بالبرازيل

دوليات

2023-05-01 | 07:11
خدع أمريكا فوقع بمصيدة هولندا.. تفاصيل حياة &quot;جاسوس روسي&quot; مسجون بالبرازيل
1,162 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تمثل حرب الجواسيس بين روسيا وأمريكا كتاباً متعدد الفصول، تحمل قصصه كثيراً من التفاصيل الغريبة، فما تفاصيل قصة سيرغي تشريكاسوف، الذي يقبع في سجن برازيلي؟

وألقى تقرير لصحيفة The Washington Post الأمريكية، الضوء على تفاصيل قصة حياة الجاسوس، الذي عاش أكثر من عقد باسم فيكتور مولر فيريرا، وهو طالب برازيلي لديه اهتمام كبير بالشؤون الدولية ويحب الرقص.

وعلى الرغم من أن تشريكاسوف ليس فيكتور بوت، فإن تفاصيل حياته والمهمة التي كان يُفترض أن ينفذها لكنها أدت إلى كشف تنكره، إضافة إلى احتمال دخوله في صفقة لتبادل "الجواسيس المفترضين" بين روسيا وأمريكا، ربما لا تقل أهمية عن قصة بوت، تاجر الأسلحة الروسي الذي يلقب بتاجر الموت.

من هو "الجاسوس" تشريكاسيوف؟
في العام الماضي، عندما سافر فيكتور مولر فيريرا إلى هولندا لبدء فترة تدريب بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رفضت السلطات الهولندية دخوله إلى البلاد واتهمته بأنه جاسوس روسي.

وقالت السلطات الهولندية إنه ليس طالباً برازيلياً، لكنه في الحقيقة يدعى سيرغي فلاديميروفيتش تشيركاسوف، وهو ضابط روسي يبلغ من العمر 36 عاماً، يعمل متخفياً مع وكالة المخابرات العسكرية الروسية.

عاد الجاسوس الروسي المزعوم الآن إلى البرازيل، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة الاحتيال في المستندات المتعلقة بهويته المزيفة. وضغطت السلطات في الولايات المتحدة لتسليمه إليها، مشيرة إلى أنه درس بواشنطن في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.

وفي الولايات المتحدة، سيواجه تشيركاسوف اتهامات بأنه عميل أجنبي "غير قانوني"، إضافة إلى عدة تهم تتعلق بالاحتيال المصرفي وتحويلات غير مشروعة وتزوير تأشيرات. وسيُحكم عليه بالسجن لفترات طويلة.

لكن قد يُستخدَم أيضاً في صفقة تبادل أسرى محتملة مع روسيا، حيث أُلقِي القبض على مواطنين أمريكيين؛ مثل الصحفي إيفان غيرشكوفيتش وجندي مشاة البحرية السابق بول ويلان، بتهم التجسس، التي نفاها الرجلان بشدة، ووصفها مسؤولون أمريكيون بأنها ذات دوافع سياسية.

كانت شبكة "سي إن إن" قد كشفت، خلال أواخر يوليو/تموز 2022، عن عرض البيت الأبيض للإفراج عن فيكتور بوت، مقابل إطلاق سراح أمريكيين اثنين تحتجزهما روسيا، هما بريتني غرينر وبول ويلان.

لكن الصفقة لم تتم حتى الآن، ويقبع بوت الملقب بـ"تاجر الموت" ويتحدث 6 لغات على الأقل، في وحدة خاصة داخل سجن ماريون الفيدرالي بولاية إلينوي، حيث يقضي حكماً مدته 25 عاماً، حسب تقرير لصحيفة Washington Post الأمريكية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، يعتبر الروسي فيكتور بوت، البالغ من العمر 56 عاماً، أشهر تجار الأسلحة في العالم، ويهتم بتحقيق الربح من عملياته التي أجَّجت الصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

ماذا تقول روسيا عن "الجاسوس"؟
من جانبها، نفت روسيا أنَّ تشيركاسوف جاسوس، لكنها زعمت أنه مطلوب لارتكاب جرائم في روسيا وتسعى إلى تسلُّمه من البرازيل.

ووفقاً لملفات المحكمة البرازيلية، أُصدِرَت شهادة ميلاد بديلة باسم فيريرا في عام 2009. وفي العام التالي، دخل تشيركاسوف إلى البرازيل. ويبدو أنَّ تلك الوثائق البرازيلية المزورة استفادت من المعايير المتساهلة في حفظ السجلات البرازيلية، وفقاً لتقرير من صحيفة The Washington Post. ووضعوا في خانة الوالدة اسم امرأة برازيلية تُوفِيَت في عام 1993، جوراسي إليزا فيريرا، التي أخبر أقاربها The Washington Post بأنه لم يكن لديها أطفال.

وبمجرد وصوله إلى البلاد، تمسك الشاب "فيريرا" بقصة حياة خيالية متقنة صوّرته وهو يتغلب على الصعاب الهائلة ليصبح طالباً مهتماً بالشؤون العالمية. وعُثِر بحوزة تشيركاسوف على وثيقة من 4 صفحات عند اعتقاله، قالت السلطات الهولندية إنها كُتِبَت، على الأرجح لمساعدته في حفظ تفاصيل قصته المزيفة للتغطية على هويته الحقيقية، وتضمنت أوصافاً طويلة لتاريخ عائلي معقد وتفاصيل حياتية حول الإعجاب بمعلمين في مدرسته، وملهاه الليلي المفضل لموسيقى الترانس في برازيليا.

ثم توجه لدراسة العلوم السياسية في ترينيتي دبلن، إحدى أفضل الجامعات بأيرلندا، قبل الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في جامعة Johns Hopkins بواشنطن، حيث تخرج في ربيع عام 2020 بعد عامين من دراسة "السياسة الخارجية الأمريكية".

وفي النهاية، حصل على تدريب غير مدفوع الأجر لمدة 6 أشهر مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي أعلى محكمة دولية لحل مزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الأخرى.

وبعد اجتياز الفحص الأمني من المحكمة الجنائية الدولية، رتب "فيريرا" للسفر إلى أمستردام في 31 مارس/آذار 2022. لكن استوقفه المسؤولون الهولنديون على الحدود واستجوبوه واستنتجوا هويته الحقيقية وأعادوه إلى البرازيل، حيث اعتُقِل.

لماذا تريد أمريكا وضع يدها عليه؟
وفقاً لتقرير من صحيفة The Washington Post، لاحظ المسؤولون الهولنديون اتصالات من السفارة الروسية في البلاد حول عميل جديد "غير قانوني" قادم إلى هولندا. واتصل المسؤولون لاحقاً بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الذي أرسل كمية كبيرة من المعلومات التي جمعها بالفعل حول تشيركاسوف.

ويشير "غير قانوني" في هذه الحالة إلى نوع من العملاء الذين يعملون دون أية صلة معروفة بحكومتهم الأم وبدون الغطاء الدبلوماسي المستخدم في معظم عمليات التجسس الحديثة.

ويُزعَم أنَّ تشيركاسوف كان يعمل لصالح المخابرات العسكرية الروسية. وعلى الرغم من أنها أقل شهرة من لجنة أمن الدولة (الاستخبارات السوفييتية) وخليفتها جهاز الأمن الفيدرالي للاتحاد السوفييتي، فقد اكتسبت المخابرات العسكرية الروسية سمعة بتنفيذ عمليات دولية محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة؛ مثل الاغتيال الفاشل للمنشق الروسي والجاسوس السابق سيرغي سكريبال بإنجلترا في عام 2018.

وبعد تفنيد أسطورة "فيريرا"، وُجِد أنَّ تشيركاسوف لم يُولَد في البرازيل لكن في كالينينغراد، الجيب الروسي بأوروبا. وعمره الحقيقي أكبر بثلاث سنوات من هويته البرازيلية المزيفة المزعومة وظل على اتصال مع الأشخاص الذين يعرفون أسراره، ومن ضمنهم المسؤولون الروس عن توجيه أنشطته الجاسوسية وشركاؤه العاطفيون في الوطن.

لو كان تشيركاسوف قد تمكّن من الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاستطاع العثور على معلومات حول تحقيقات المحكمة في مزاعم جرائم الحرب الروسية بأوكرانيا وربما اختراق نظام الكمبيوتر المحمي بجدار حماية.

وعقب اعتقاله بالبرازيل، أنكر تشيركاسوف في البداية أنه جاسوس روسي وتمسك بدلاً من ذلك بقصة "فيريرا". لكن بمجرد العثور على الثغرات في القصة، كان من الصعب إصلاحها، فقد استخدمت السلطات الهولندية برامج التعرف على الوجه للعثور على صور له في كالينينغراد.

زعمت روسيا أنَّ تشيركاسوف مُهرِّب هيروين مطلوب فر من روسيا لتجنب السجن وأنها تسعى لتسلُّمه. وأيّد الجاسوس المزعوم هذه القصة أيضاً، على الرغم من أنها تحمل معها عقوبة أطول مما يقضيها الآن وأيضاً في نظام سجن أسوأ سمعة.

درس تشيركاسوف في واشنطن لمدة عامين؛ مما أثار تساؤلات كبيرة حول ماهية المعلومات التي ربما يكون قد حصل عليها أثناء وجوده في الولايات المتحدة وكيف حصل عليها.

قد تكون هناك مخاوف أيضاً بشأن سجنه في البرازيل، فقد أعطت المحكمة البرازيلية العليا موافقة مبدئية على طلب تسليم روسيا، على الرغم من أنَّ أية عملية من هذا القبيل يجب أن تنتظر حتى الانتهاء من تحقيق إضافي في تهم التجسس الموجهة ضد تشيركاسوف.

وبالنسبة للولايات المتحدة، هناك أيضاً مخاوف كبيرة بشأن احتجاز المواطنين الأمريكيين في روسيا؛ حيث أدين غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة The Wall Street Journal في موسكو، بتهمة التجسس الشهر الماضي، ويقضي ويلان عقوبة بالسجن لمدة 16 عاماً في سجن روسي، بعد إدانته بالتجسس في عام 2020.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
هل القانون العراقي منصف للعمال؟ - الحلقة ٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-01
Play
هل القانون العراقي منصف للعمال؟ - الحلقة ٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-01
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-30
Play
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
Play
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
Play
سلم رواتب الموظفين.. فوارق وامتيازات - الحلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2023-04-27
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
هل القانون العراقي منصف للعمال؟ - الحلقة ٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-01
Play
هل القانون العراقي منصف للعمال؟ - الحلقة ٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-01
Play
شارع المتنبي - الحلقة ٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-30
Play
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
Play
السوداني والحلبوسي ..تنافس السلطة يُقوّض السلطتين - الحلقة ٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-04-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
لقطات
Play
لقطات
بعض السيطرات تجبي الأموال بوصولات وهمية! | علناً
05:00 | 2023-04-28
Play
بعض السيطرات تجبي الأموال بوصولات وهمية! | علناً
05:00 | 2023-04-28
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.