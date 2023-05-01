روسيا: تدمير 8 مسيرات ومستودعات أسلحة وقتل أكثر من 500 مسلحا اوكرانيا

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:في محور كوبيانسك، تم تصفية أكثر من 85 جنديا أوكرانيا، وإحباط 5 محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 127 التابع للقوات الأوكرانية في خاركوف.في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية 55 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20 و D-30، وإحباط محاولتي مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.في محور دونيتسك واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية حوالي 330 جنديا ومرتزقة وتدمير مدافع هاورتز D-30. بالإضافة إلى تدميرمستودع ذخيرة للواء الآلي 53 للقوات الأوكرانية.في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 55 جنديا، وتم تدمير مدفع Msta-B، وتم إحباط محاولة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة سلادكو التابعة فقي دونيتسك.في محور خيرسون، تم تصفية حوالي 15 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B، كما تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.استهداف مركز القيادة والمراقبة للكتيبة التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.تدمير 8 مسيرات أوكرانية في منطقة خاركوف وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك.