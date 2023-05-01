مقتل واصابة 26 عاملا مغربيا جراء انقلاب حافلة جنوب اسبانيا

وأوضحت أن "الحادث وقع قبل الفجر على طريق يبعد حوالي 50 كلم عن هويلفا، المدينة الواقعة في الأندلس".وكانت الحافلة تقل 34 عاملا زراعيا مغربيا، بحسب المصدر نفسه.وقالت أجهزة الإنقاذ "توفيت امرأة وأصيب 25 شخصا بجروح".ولم يعرف حتى الآن سبب هذه المأساة في منطقة معروفة بصناعة الأغذية الزراعية حيث تعتبر منطقة الأندلس أول مصدر أوروبي للفاكهة والخضار.وقدمت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز في تصريحات قبل بدء مسيرات 1 أيار/ مايو "تعازيها وعبرت عن تعاطفها مع العمال ضحايا هذا الحادث الخطير جدا".وتعتمد إسبانيا تقليديا على آلاف العمال الموسميين الأجانب في قطف الفاكهة.وتنتج مقاطعة هويلفا وحدها حوالي 90% من الفراولة في الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة من العام.