أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، مؤكدة أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي" في محيط المدينة.

ووفقاً للهيئة: "دفاعاتنا الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا من صواريخه".





وصرح مصدر أمني، بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي". ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر سوري قوله إن "العدو الصهيوني يستهدف محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، والدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الاسرائيلي وتسقط عدد منها وتجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان".وصرح مصدر أمني، بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريف حلب الشرقي".

وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية لسلاح دفاعنا الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية".





الى ذلك، أفاد مصدر عسكري سوري، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط المدينة".



وقال المصدر:"حوالي الساعة 23:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".



وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".