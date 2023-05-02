مقتل وزير أوغندي على يد حارسه الشخصي

وأكد ذلك نائب المتحدث باسم شرطة كمبالا العاصمة لوك أووزيغير، حيث تابع أن "إطلاق نار وقع صباح اليوم في كيانجا، بضواحي العاصمة".وأكدت رئيسة مجلس النواب، أنيتا بين، وفاة الوزير أثناء جلسة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، حيث قالت: "تلقيت أنباء حزينة هذا الصباح، حيث أطلق الحارس الشخصي للوزير إنغولا، وبعدها أطلق القاتل النار على نفسه. فلترقد روحه في سلام. هذا قدر الله".وقد تم تطويق مسرح الجريمة من قبل رجال الأمن. وقد أفاد شهود عيان بأن القاتل أطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء حركته نحو مكان آخر قام فيه بإطلاق النار على نفسه.