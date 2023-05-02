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إطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية
دوليات
2023-05-02 | 09:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
452 مشاهدة
أكدت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، إن صافرات الإنذار دوت في سديروت، جنوبي إسرائيل أبعد اطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية.
وقالت الوسائل الإعلامية ان " عشرات الصواريخ اطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية، بالمقابل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات استهدفت مواقع لحماس والجهاد الإسلامي في القطاع".
وأضافت: "طلب الجيش الإسرائيلي سكان منطقة غلاف غزة بالبقاء قرب الأماكن المحصنة".
وفي وقت لاحق أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة بيان قالت فيه إنها "إذ تنعى الشهيد المجاهد (خضر عدنان) فإنها تعلن مسئوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم"، مضيفة أن "ذلك يأتي كرد أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردودا من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك".
المحرر:
سعد أحمد
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