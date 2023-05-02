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روسيا تحصي خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية
دوليات
2023-05-02 | 09:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
412 مشاهدة
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي وصلت إلى 495 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25".
جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 2 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في حين تم صد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدفع "غفوزديكا"، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة خاركوف.
وفي اتجاه كراسنوليمان أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث لحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، ومركبتين، ومدفع هاوتزر D-20، وكذلك مستودع ذخيرة للواء رقم 81 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي اتجاه دونيتسك، هاجمت مفارز الهجوم من خلال عملياتها النشطة مناطق في الأجزاء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، وتم تنفيذ 7 طلعات جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أتمت وحدات المدفعية 74 مهمة لإطلاق النار، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 290 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير دبابة واحدة، و4 مدرعات قتالية، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر D-20.
وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 50 جندي وتدمير مدرعتين قتاليتين، و4 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.
وفي اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 30 جندي أوكراني و3 مركبات، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 124 في منطقة خيرسون.
كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 124 مقاطعة.
كذلك أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة خيرسون، ومقاتلة من طراز "سو-24" في منطقة خيرسون. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وصاروخين مضادين للرادار من نوع "هارم"، تم إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية.
إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:
416 طائرة
230 مروحية
3919 طائرة بدون طيار
421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات
8938 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى
1095 راجمة صواريخ متعددة
4709 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون
9911 مركبات عسكرية خاصة
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