ونقلت وكالة "رويترز" عن بولسن قوله، إن "الدنمارك تعتزم تقليص وجودها العسكري في العراق، بدءا من مطلع 2024، وتركز جهودها العسكرية بدلا من ذلك على دول البلطيق".وأضاف الوزير أن "بلاده تعتزم التبرع بمبلغ 1.7 مليار كورونة دنماركية (249.81 مليون دولار) لأوكرانيا للأغراض العسكرية".