حديث أمريكي بتوقيت نهاية النزاع في أوكرانيا

وقال الجنرال بحسب مجلة "فورين أفيرز": "إن تحقيق الأهداف السياسية لأي من الجانبين.. سيكون صعبا للغاية.. لا أعتقد أن هناك فرصة لحدوث ذلك هذا العام".وكما أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في وقت سابق، يمكن لواشنطن أن تنهي النزاع في أوكرانيا "بإصبع واحدة"، لكن "الصقور" الأمريكيين في الكونغرس ليسوا مهتمين بذلك.وأوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن أوكرانيا لديها الآن القدرة على القيام بعمليات هجومية، وقال: "الأوكرانيون الآن لديهم القدرة على الهجوم ويمكنهم تنفيذ عمليات هجومية".وتابع ميلي أن كييف لديها ما يكفي من الموارد للدفاع، والتي نمت بشكل كبير خلال العام الماضي. في الوقت نفسه، لم يذكر الجنرال الأمريكي توقيت بدء عملية هجومية محتملة، مشيرا إلى أن القرار ستتخذه أوكرانيا.وقال ميلي: "لديهم قدر كبير من التخطيط والتنسيق وكل ما عليهم فعله أن يقرروا شن عملية هجومية".ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.