الطيران الإسرائيلي يستهدف غزة واطلاق صواريخ تجاه مستوطنات

أفاد وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع داخل قطاع غزة.







وأشارت "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".



الى ذلك، أفاد موقع "روسيا اليوم" بإطلاق "زخة جديدة من الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف وسديروت".



وأشار إلى أن "المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو". وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت هدفا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفا في منطقة البيدر غربي غزة وهدفا جنوبي غزة".وأشارت "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".الى ذلك، أفاد موقع "روسيا اليوم" بإطلاق "زخة جديدة من الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف وسديروت".وأشار إلى أن "المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو".

كما أكد الإعلام الفلسطيني إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.



واستهدفت الطائرات الإسرائيلية الحربية موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.



هذا وأعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن "الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".



كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع بدر التابع للمقاومة، ما نتج عنه انفجارات ضخمة هزت جميع أنحاء غزة.