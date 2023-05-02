السودان.. حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات

وأوضح التقرير عن هدوء في كل الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور حيث ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.فقد تم تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1 مايو دون تسجيل اي حالة وفاة بالمستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور، علما أن مجموع الإصابات التي تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان بلغت 4926 حالة إصابة و 550 حالة وفاة.وجملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 1مايو 2023 (12) ولاية.