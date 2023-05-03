Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السودان.. حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إيران تعتزم إجراء تغييرات في عطلة نهاية الأسبوع

دوليات

2023-05-03 | 05:53
إيران تعتزم إجراء تغييرات في عطلة نهاية الأسبوع
1,020 مشاهدة


السومرية نيوز - دوليات

يوجد في إيران 26 عطلة رسمية تتكون من مناسبات وطنية ودينية يعتمد معظمها على التقويم القمري الإسلامي، هذا بينما يتم تنظيم الدولة على أساس التقويم الهجري الشمسي الإيراني.

ويشكو مجتمع الأعمال من أن العطلات الرسمية، خاصة تلك التي تتغير بسبب وجود تقويمين، تضغط على تخطيط الموارد وتقوض الكفاءة في الأعمال، في ظل هذه الخلفية، تم إجراء بعض التعديلات في السنوات الأخيرة على أيام العطل الرسمية، لكن الوضع لا يزال معقدًا، ففي بعض الأحيان، يمكن طلب إغلاق الشركات والمدارس بسبب تلوث الهواء وأسباب تتعلق بالمناخ وغيرها من الأمور.


تبرر الحكومة ارتفاع عدد أيام العطل الرسمية بكون عطلة نهاية الأسبوع في إيران مؤلفة من يوم واحد وهو يوم الجمعة.

في الواقع، تبين إحدى الدراسات المقارنة أنه إذا تم احتساب أيام العطل الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع معًا، فسيكون لدى إيران أيام عطلة أقل بكثير من أيام العطل في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، ويتم تطبيق أسبوع العمل الإلزامي الرسمي الذي يمتد لستة أيام من السبت إلى الخميس على المدارس والبنوك والمكاتب الحكومية. هذا بينما تميل غالبية الشركات، بما في ذلك الشركات العامة، إلى العمل من السبت إلى الأربعاء.

هذا يعني أن الشركات الإيرانية، وخاصة تلك التي تربطها بالشركات الدولية مباشرة علاقة عمل، تواجه انقطاعًا في الاتصال لمدة أربعة أيام.

فعطلة نهاية الأسبوع الإيرانية الواقعة بين الخميس والجمعة يتبعها عطلة نهاية الأسبوع المعتمدة عالميًا أي السبت والأحد.

وللحد من تأثير هذا الانقطاع، أدخلت الكثير من الشركات الفرعية المحلية للشركات الدولية أسبوع عمل يمتد من الأحد إلى الخميس من دون اعتراضات رسمية، طالما أن الشركات تعوض موظفيها عن ساعات نهاية الأسبوع المخصصة للعمل.

ودفع هذا الشرخ معظم الدول الإسلامية في المنطقة إلى اعتماد صيغة موحدة كحل عملي فأعلنت الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع.

أما الإمارات العربية المتحدة فانتقلت إلى عطلة نهاية الأسبوع المعمول بها دوليًا واعتمدت أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف.

وعلى الرغم من أن هذا التعديل أثار غضب رجال الدين المحافظين في الدولة، غير أنه جعل أيام عمل مجتمع الأعمال الإماراتي تتماشى مع المعايير الدولية.


ولعل ما أثار الاهتمام في هذا السياق هي تلك الخطوة المتقدمة التي سجلها مجتمع الأعمال الإيراني للمضي قدمًا في الاتجاه المطلوب.

فقد صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، غلام حسين شافعي، في مقابلة أن الغرفة تجري محادثات مع كبار رجال الدين للحصول على موافقتهم على تغيير عطلة نهاية الأسبوع الإيرانية الرسمية وتحديد أسبوع العمل من الأحد إلى الخميس.

هذا من شأنه أن يبقي يوم الجمعة، الذي يعد يوم العطلة الأساسي للمسلمين، يوم إجازة لكن في المقابل يضمن تداخل يوم إضافي بين الشركات الإيرانية وتلك العالمية.


المحاولة الحالية لتعديل عطلة نهاية الأسبوع بين الحكومة والبرلمان هي سابع مبادرة من نوعها منذ عام 2016. في الماضي، ضغط ممثلو مجتمع الأعمال على السلطات لتغيير أسبوع العمل رسميًا لتسهيل التعاون مع الشركات الدولية. لكن الحملات السابقة فشلت في إدخال التغييرات القانونية اللازمة.

المختلف هذه المرة هو أن الاقتراح أتى من داخل البرلمان لإجراء التعديل من خلال إقرار قانون.

وأشار النائب محسن بيرهادي في الفترة الأخيرة إلى تحول محتمل، قائلًا: "من أجل تقليل تكلفة زيادة الإجازات الرسمية في البلاد، يتعين علينا توحيد الأعياد قدر الإمكان وفقًا للمعايير الدولية". وأوضح أنه "يجب اعتماد نهج لا يضعف الدورة الاقتصادية للبلاد ولا يقوض الفوائد المحتملة من التبادلات والمعاملات الدولية".


في غضون ذلك وبحسب ما نقل مشرع آخر هو أبو الفضل أبو ترابي، فإن الحكومة تعد مشروع قانون للإعلان عن أن أسبوع العمل مدته خمسة أيام، من السبت إلى الأربعاء، متجاهلة تمامًا ما يقوم مجتمع الأعمال من حملات لعكس الأمر. وقال أبو ترابي: "في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1998، تم الاتفاق على أن الدول الإسلامية يجب أن تعلن يوم السبت بدلًا من الخميس كجزء من عطلة نهاية الأسبوع. الآن، قللت معظم الدول الإسلامية الفارق بين عطلات نهاية الأسبوع وبقية العالم من خلال الإغلاق يومي الجمعة والسبت". وتجدر الإشارة إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2011 غيرت اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي.

أما دافع الحكومة وراء تقصير أسبوع العمل الرسمي فهو التوفير البحت، حيث ستكون قادرة على تقليل تكلفة إبقاء المدارس والمكاتب العامة مفتوحة يوم الخميس.

وتهدف العملية القانونية الجارية إلى تعديل المادة 87 مما يسمى "قانون إدارة الخدمات العامة" بشأن ساعات العمل الأسبوعية لموظفي الخدمة المدنية. ويخفض التعديل ساعات العمل من 44 إلى 42.5 ساعة أسبوعيًا و170 ساعة في الشهر. والجدير بالذكر أن التشريع يسمح أيضًا للمنظمات بتوزيع ساعات العمل بين أيام الأسبوع. علاوة على ذلك، يتيح القانون "لجميع الهيئات التنفيذية، بما في ذلك المقرات الوطنية والإقليمية، باستثناء الوحدات التشغيلية لمراكز الخدمة مثل الوحدات ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية والبنوك والمستشفيات ومراكز العلاج الصحي والمرافق الرياضية والجيش وإنفاذ القانون والوحدات الأمنية، تحديد ساعات عملها على خمسة أيام في الأسبوع".

وتستند المبادرة البرلمانية إلى عدم تحديد النص القانوني ليوم عطلة بشكل واضح أو ليومي الجمعة والسبت كعطلة نهاية أسبوع رسمية. ومع ذلك، من المتوقع أن تصر الحكومة على إعلان يوم الخميس كأحد أيام عطلة نهاية الأسبوع الرسمية.


في عدد من المجالات، ولا سيما بالنظر إلى الزيادة المحتملة في معدلات السياحة الداخلية والتأثير العام على الكفاءة، لا يوجد فرق حول أي يوم سيحدد على أنه عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، مع مراعاة تداخل أيام العمل بين إيران وبقية العالم، سيكون من المهم إعلان يوم الخميس يوم عمل. وبحسب رئيس هيئة التنمية التجارية الحكومية ولي الله أفخمي راد، فإن "استمرار الوضع الراهن سيعني أن إيران لن تكون قادرة على تحقيق إمكاناتها في التجارة الدولية".

في رأيه، "إذا توقفنا عن العمل أيام السبت بدلًا من الخميس، فإننا نوائم عطلاتنا مع البلدان الأخرى، ما سيؤدي إلى مزيد من النجاح في التجارة العالمية وظروفًا أفضل مع جيراننا".

يمكن القول في نهاية المطاف إنه وبالمقارنة مع الاقتراحات السابقة، تم إجراء التعديلات القانونية، لكن يتم تحديد أيام عطلة نهاية الأسبوع بشكل نهائي بعد. إن إصرار الحكومة على ألا يصبح يوم الخميس يوم عمل من شأنه أن يظهر تجاهلًا لمصالح مجتمع الأعمال.

كما هو الحال في الكثير من الحالات الأخرى، يركز القادة السياسيون بشكل كبير على أيديولوجيتهم المتمثلة في عدم الخضوع للقيم الغربية. ومع ذلك، فإن نخبة الأعمال الأكثر براغماتية والمشرعين المعتدلين يقاومون ذلك. ستشير نتيجة هذا النقاش إلى ما إذا كان بإمكان التكنوقراطية البراغماتية في إيران أن تتفوق على مراكز القوة الأيديولوجية. وحده الوقت سيحدد النتيجة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-03
Play
ساحة الطيران - الحلقة ٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Play
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-02
Play
نشرة ٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-02
Morning Live
Play
Morning Live
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
Play
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Play
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
علناً
Play
علناً
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
Play
مصير المحاضرين وتلكؤ المشاريع في عموم العاصمة - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-27
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
نصف موازنة العراق تذهب للأجهزة الأمنية | بالمختزل
05:00 | 2023-05-03
Play
نصف موازنة العراق تذهب للأجهزة الأمنية | بالمختزل
05:00 | 2023-05-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-03
Play
ساحة الطيران - الحلقة ٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
Play
سلة العراق المالية ومكافحة الفساد - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-02
Play
نشرة ٢ أيار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-02
Morning Live
Play
Morning Live
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
Play
تأهيل البنات نفسياً قبل الزواج - الحلقة ٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-02
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
Play
الفنان أحمد طوبان - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
Play
جريمة قتل العقيد ياسر الجوراني - الحلقة ١ | الموسم 6
16:00 | 2023-04-30
عشرين
Play
عشرين
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
Play
سنجار على صفيح ساخن احتجاجات وحرق للجوامع دواعش ام نازحون؟ - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:00 | 2023-04-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Play
من ٢٩ نيسان الى ٥ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-29
Biotic
Play
Biotic
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
Play
سكر الأطفال وأسبابه - الحلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2023-04-28
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.