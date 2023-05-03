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مؤشر حرية الصحافة للعام 2023.. العراق في مراتب متأخرة عالمياً وعربياً

دوليات

2023-05-03 | 06:28
مؤشر حرية الصحافة للعام 2023.. العراق في مراتب متأخرة عالمياً وعربياً
419 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أظهر مؤشر حرية الصحافة للعام 2023، تراجعا حادا لتونس في ظل استهداف الرئيس قيس سعيد لوسائل الإعلام، بعد انقلابه على الدستور، فيما جاء العراق في المرتبة الـ 167 عالمياً والـ 18 عربياً.

وتراجعت تونس من المركز الـ 94 في العام 2022 إلى المركز الـ 121، في تراجع حاد وصل إلى 27 مركزا في عام واحد فقط.

ثاني الدول العربية التي شهدت تراجعا حادا في مؤشر الصحافة، هي الأردن، التي هبطت من الترتيب الـ 120 في العام الماضي إلى 146.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تقوم بعمل هذا المؤشر سنويا، إن الأردن الذي يشتهر باستقراره السياسي، يواجه العاملون فيه بمجال الإعلام رقابة كبيرة.

وبالمجمل شهدت عديد الدول العربية تراجعا في الترتيب، فيما تحسن مؤشر بعض الدول بشكل طفيف، على غرار الكويت، وفلسطين، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق.

إلا أن غالبية الدول العربية جاءت في مؤخرة القائمة التي تتألف من 180 دولة، وتتذيلها كوريا الشمالية، والصين، وفيتنام، وإيران.

وجاء ترتيب الدول العربية كالآتي:

جزر القمر 75، موريتانيا 97، قطر 105، لبنان 119، تونس 121، الجزائر 136، الصومال 141، المغرب 144، الإمارات 145، الأردن 146، السودان 148، ليبيا 149، الكويت 154، سلطنة عمان 155، فلسطين 156، جيبوتي 162، مصر 166، العراق 167، اليمن 168، السعودية 170، البحرين 171، سوريا 175.

يشار الى ان العراق جاء في المركز 172 عالمياً و22 عربياً في العام الماضي 2022، لكن جاء في المركز 167 عالمياً والـ 18 عربياً في العام الحالي 2023 في تحسن طفيف مقارنة بالماضي. وكان العراق قد احتل المركز 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021.

عالميا، واصلت النرويج صدارتها قائمة أفضل الدول في مؤشر حرية الصحافة، تبعتها: إيرلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وهولندا، وليتوانيا، وإستونيا، والبرتغال.

فيما جاء ترتيب الدول الكبرى كالآتي:

ألمانيا 21، فرنسا 24، بريطانيا 26، إيطاليا 41، الولايات المتحدة 45، روسيا 164، الصين 179.

ووفقا للمؤشر الجديد، فإن ظروف ممارسة الصحافة سيئة في 70 بالمئة من الدول.

*الذكاء الاصطناعي والتضليل
حذّرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة من أنّ المعلومات المضلّلة تمثّل بشكلها الواسع تهديداً كبيراً لحرية الصحافة في كلّ أنحاء العالم.

وفي نسخته الـ21 حذّر التقرير خصوصاً من آثار المعلومات المضلّلة. وفي ثلثي البلدان الـ180 التي شملها التصنيف، أشار المتخصصون الذين ساهموا في وضع التقرير إلى "تورط لاعبين سياسيين" في "حملات تضليل واسعة النطاق أو حملات دعائية"، وفقا للمنظمة.

وهذه كانت الحال في كلّ من روسيا والهند والصين ومالي. وعلى نطاق أوسع، سلّط تقرير المنظمة غير الحكومية "الضوء على الآثار الملحوظة لصناعة التكنولوجيا في النظام البيئي الرقمي".

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار لوكالة فرانس برس، إنّ "هذه الصناعة تمكّن من إنتاج المعلومات المضلّلة ونشرها وتضخيمها".

واستشهد ديلوار بـ"أصحاب المنصّات الرقمية الذين يستمتعون بنشر دعاية أو معلومات كاذبة" ومن "أفضل الأمثلة على ذلك مالك تويتر إيلون ماسك".

كما أن هناك ظاهرة أخرى تساهم في نشر المعلومات المضللة هي المحتوى المزيف الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "ميدجورني، وهو برنامج ذكاء اصطناعي ينتج صوراً عالية الدقة، يغذّي وسائل التواصل الاجتماعي بصور مزيفة تصبح مقنعة بشكل متزايد"، مستشهدة بالصور الكاذبة لتوقيف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي "انتشرت على نطاق واسع".

ويشهد العالم أيضاً انتشار "مواد متلاعب بها على ناطق واسع" أنتجتها شركات متخصّصة لحساب حكومات أو شركات.

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