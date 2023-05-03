سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي

وأفادت وكالة "سانا" السورية أنه تم توقيع الوثائق التالية:- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين.- توقيع محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية بين سوريا وإيران.- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين.- محضر اجتماع للطيران المدني بين سورية وإيران.- مذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط بين سورية وإيران.ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.