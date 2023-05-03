الأمم المتحدة تطالب بتعهدات امنية لتسليم المساعدات الإنسانية في السودان

وقال غريفيث الموجود في السودان، إن "هذه الالتزامات هي شرط أساس للعمل الإنساني على نطاق واسع".وأضاف للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان، إن "ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي "في الطريق" إلى دارفور".