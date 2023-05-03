في أوروبا.. خطر الجفاف يشعل صراعاً هذه تفاصيله

وقالت الصحيفة في تقريرها إن "الخزان الرئيسي الذي يخدم ملايين الكاتالونيين آخذ في النفاد. وقد أدى الصراع على المياه إلى اندلاع اشتباكات في فرنسا، حيث لم تعد عدة قرى قادرة على تزويد سكانها بالمياه. كذلك انخفض مستوى أكبر نهر في إيطاليا وبقي على نفس مستوى يونيو العام الماضي … وقد تحولت إدارة المياه والوصول إليها إلى قضية سياسية في جميع أنحاء القارة".واستشهدت الصحيفة بدراسة أجرتها جامعة "TU Graz" باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، والتي تؤكد أن أوروبا تعاني من جفاف شديد منذ عام 2018.وأوضح المقال أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل من الصعب التعافي من كارثة الجفاف، ما يعني أن القارة الأوروبية ستجد نفسها عالقة في دائرة خطيرة في ظل شح الموارد المائية.وفي الوقت الذي يرى فيه الخبراء أنه من أجل الخروج من خطر الجفاف ونقص المياه الجوفية، ستحتاج أوروبا إلى ما يقرب من عقد من الأمطار الغزيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أن كميات الأمطار في أوروبا ستبقى منخفضة خلال العقد المقبل ولن تسجل ارتفاعا.