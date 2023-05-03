واشنطن تطالب طهران بالإفراج "فوراً" عن ناقلة نفط

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن "مضايقة إيران للسفن والتدخل في الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية والدولية يتعارض مع القانون الدولي ويخل بالاستقرار والأمن الإقليميين".وأردف: "ننضم إلى المجتمع الدولي في دعوة الحكومة الإيرانية والبحرية الإيرانية للإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت البحرية الأمريكية، أن إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه خلال أيام.وقال الأسطول الخامس الأمريكي إن "الحرس الثوري الإيراني احتجز اليوم ناقلة نفط ترفع علم بنما عند عبورها مضيق هرمز"، مبينا أن الناقلة تحمل اسم "نيوفي".من جهتها، أعلنت النيابية العامة ومحاكم الثورة في طهران، عن إيقاف سفينة ناقلة للنفط تابعة لدولة "نيووي"، وذلك بناء على شكوى قضائية بتنفيذ القوة البحرية للحرس الثوري ضدها.