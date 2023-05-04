معدل الخصوبة حول العالم.. العراق الاول عربيا بنسبة 3.5 للمرأة الواحدة

ونشر حساب "عالم الإحصاء" على تويتر، قائمة بالدول من حيث نسبة الخصوبة حول العالم (الولادات للمرأة الواحد)، حيث أتت النيجر بالمرتبة الاولى بنسبة 6.9 ولادة للمرأة الواحدة، بينما تعادل العراق مع باكستان بنسبة 3.6 للمرأة الواحدة، كما سجلت كوريا الجنوبية النسبة الاضعف بـ 0.8.القائمة ادناه: