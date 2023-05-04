واشنطن ترد على اتهام روسيا بالوقوف خلف الهجوم على الكرملين

أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن مزاعم روسيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم بطائرتين مسيَّرتين على الكرملين "زائفة".





واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم هدفه اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيربي، في تصريحات لقناة "إم.إس.إن.بي.سي"، أن "الولايات المتحدة "لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها".واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم هدفه اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.