امريكا تعلق على اتهامات الكرملين بشأن المسيرات: مزاعم كاذبة

وصرح المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات لقناة "إم إس عن بي سي": "يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة غير ضالعة في هذا. أيا كان ما حدث، فنحن غير متورطين فيه... لا علاقة لنا بهذا".وأضاف أن "واشنطن لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها".وتابع كيربي أنه "لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين، مضيفًا "ما زلنا لا نعلم حقا ما حدث" ولا تزال واشنطن تقيّم الموقف".وقال كيربي إن "المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "يكذب فحسب في ذلك".واتهمت روسيا في وقت سابق، الخميس، الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم على الكرملين بموسكو، هدفه اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية: "نعرف حق المعرفة أن القرارات بشأن هذه الأفعال... لا تتخذ في كييف بل في واشنطن".وقال الكرملين إنه "يحتفظ بحق الرد، لكنه لم يفصح عن الطريقة التي قد يرد بها".وبالأمس، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أي صلة لكييف بالواقعة التي تأتي قبل أيام من موكب يوم النصر الذي تقيمه موسكو في التاسع من مايو كل عام بالميدان الأحمر قرب الكرملين.